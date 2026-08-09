علمت مصادر «عكاظ» أن إدارة النادي الأهلي متمسكة باستمرار الحارس الدولي السنغالي إدوارد ميندي مع الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية عقده الممتد إلى عام 2028، مؤكدةً عدم وجود أي نية للتفريط في خدمات قائد الفريق خلال الفترة القادمة.



وبحسب المصادر، فإن ميندي يُعد أحد العناصر الأساسية في المشروع الرياضي للأهلي، ويحظى بثقة كبيرة داخل النادي، في ظل المستويات التي قدمها منذ انضمامه إلى صفوف الفريق، إلى جانب دوره القيادي وخبرته الكبيرة، ما يجعله من الركائز التي يعول عليها الجهاز الفني في الاستحقاقات القادمة.



وبذلك يغلق الأهلي الباب أمام أي احتمالات لرحيل ميندي خلال فترة الانتقالات، مع استمرار الحارس السنغالي في حماية عرين الفريق حتى نهاية عقده في 2028.



وكان الأهلي قد أعلن في ديسمبر 2025 تجديد عقد ميندي حتى عام 2028، بعد أن كان عقده السابق يقترب من نهايته، في خطوة عكست تمسك النادي بخدمات الحارس الدولي السنغالي.



وانضم ميندي إلى الأهلي في صيف 2023 قادماً من تشيلسي الإنجليزي، قبل أن يصبح أحد أبرز عناصر الفريق، ويسهم في تحقيق عدد من المنجزات، أبرزها دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي، فيما عزز حضوره داخل غرفة الملابس مكانته بوصفه أحد قادة الفريق.