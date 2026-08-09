وجه قائد منتخب الأوروغواي وريال مدريد الإسباني النجم الدولي فيدي فالفيردي رسالة ثناء إلى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ«الملكي» جوزيه مورينيو، مشيداً به وبطاقمه الفني والعمل الدؤوب الذي يقدمه خلال فترة الإعداد للموسم الرياضي الجديد.



وقال القائد لوسائل الإعلام عقب نهاية اللقاء الودي أمام فيرينكفاروش الذي انتهى بفوز الملكي بهدفين مقابل هدف: أستمتع بوجوده معنا، وأحاول التعلم منه، لقد فاجأني، أريد أن أستفيد قدر الإمكان من كل يوم أتدرب فيه معه ومع طاقمه التدريبي، جميعنا سعداء ونعمل بشكل ممتاز.



وأضاف: «أحاول الاستمتاع بكل يوم تحت إشرافه، كما أحاول تقديم أفضل ما لدي وأفضل نسخة مني، ليكون الطاقم الفني سعيداً بنا وفخوراً بعملنا».



وتابع حديثه: «سأقدم أنا وزملائي أفضل ما لدينا، وسنقاتل من أجله».



وعن شارة القيادة قال فالفيردي: إنها مسؤولية كبيرة بلا شك. إنه دور أحبه حقاً، وأشعر بالفخر والاعتزاز لتوليه، لقد تعلمت الكثير، وما زلت أتعلم كل يوم، أحاول أن أكون قدوة حسنة، داخل غرفة الملابس وخارجها، حتى يشعر جميع زملائي بالراحة.