آن الأوان لانكشاف كافة الملامح الرسمية للمنتخب الجديد الذي سيشغل «الكرسي الأخضر» خلال فترة الأربع سنوات القادمة، وذلك لحساب المشهد الانتخابي الذي اتضحت رؤيته للشارع الرياضي.



فبعد اعتماد قائمته واستبعاد خمس قوائم أخرى من قبل لجنة انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم، أصبح بدر بن سليمان الرزيزاء الاسم الأبرز في المشهد الانتخابي، والمرشح الوحيد ضمن القوائم الأولية لرئاسة الاتحاد.



ولا يعني اعتماد القائمة حسم الانتخابات بشكل نهائي، إذ ما تزال العملية الانتخابية تمر بمراحل الطعون والتظلمات، قبل اعتماد القوائم النهائية، وصولاً إلى موعد الجمعية العمومية غير العادية وانتخاب مجلس الإدارة الجديد. هنا نسلط الضوء على المرشح الوحيد الذي باتت حظوظه كبيرة بالفوز بالجلوس على كرسي اتحاد الكرة.



عالم الأعمال



يمتلك بدر الرزيزاء مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عاماً في قطاع الأعمال، تنقل خلالها بين مناصب تنفيذية وعضويات في مجالس إدارات ولجان مختلفة.



رئيس تنفيذي



يشغل الرزيزاء منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الرزيزاء للتجارة والتعهدات، التي تمثل إحدى أبرز محطات مسيرته المهنية.



غرفة الشرقية



سبق للرزيزاء أن تولى رئاسة غرفة الشرقية، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، ما منحه خبرة واسعة في إدارة المؤسسات والملفات الاقتصادية.



الاقتصاد والاستثمار



شارك خلال مسيرته في عضوية عدد من المجالس واللجان الاقتصادية والتنموية، من بينها مجالس مرتبطة بالتنمية والاستثمار في المنطقة الشرقية.



إدارة الأعمال



يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال MBA من جامعة ولاية كاليفورنيا في لونغ بيتش، إضافة إلى درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية.



قيادية دولية



عزز خبرته الإدارية من خلال المشاركة في برامج متقدمة للقيادات التنفيذية في مؤسسات تعليمية وإدارية دولية، من بينها المعهد الدولي للتنمية الإدارية «IMD» وجامعة هارفارد.



بوابة القادسية



في فبراير 2024، تولى الرزيزاء رئاسة شركة نادي القادسية، ليبدأ تجربته المباشرة في إدارة الأندية الرياضية بعد سنوات من العمل في قطاع الأعمال.



مرحلة ناجحة



خلال فترة رئاسته، عاش القادسية مرحلة رياضية لافتة، أبرزها العودة إلى دوري روشن، والمنافسة على المراكز المتقدمة، والوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.



مرحلة جديدة



في يوليو 2026، أعلن نادي القادسية قبول استقالة الرزيزاء من رئاسة مجلس الإدارة بناءً على طلبه، قبل أن تتجه الأنظار إلى خطوته التالية في المشهد الرياضي.



المرشح الوحيد



أعلن الرزيزاء ترشحه لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومع إعلان لجنة الانتخابات اعتماد قائمته واستبعاد خمس قوائم أخرى، أصبح المرشح الوحيد في القوائم الأولية حتى الآن. ورغم ذلك، لا يمكن اعتبار الرئاسة محسومة بشكل نهائي، إذ لا تزال العملية الانتخابية تمر بمراحل الطعون والتظلمات، قبل اعتماد القوائم النهائية وإجراء الانتخابات.



سقف الطموح



مسيرة الرزيزاء الرياضية لا تزال حديثة مقارنة بخبرته الطويلة في عالم الأعمال، إلا أن تجربته مع القادسية منحته بوابة مباشرة إلى الإدارة الرياضية، قبل أن يرفع سقف الطموح بالترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم. ومع استبعاد خمس قوائم، باتت الأنظار تتجه نحو قائمته وما تحمله من أسماء وخبرات، بانتظار اكتمال الإجراءات الانتخابية ومعرفة ما إذا كان الرزيزاء سيخوض الانتخابات فعلياً أم أن المشهد سيتغير خلال مرحلة الطعون.



أكبر اختبار



سيكون المرشح الوحيد بدر الرزيزاء، ذلك رجل الأعمال الذي دخل عالم «الساحرة المستديرة» كرة القدم عبر بوابة نادي القادسية ونجح معه في الموسم الماضي من خلال القفزة الكبيرة لممثل الخبر، والذي يقف اليوم على أعتاب أكبر اختبار إداري في مسيرته الرياضية من خلال رئاسة اتحاد الكرة على المحك الكبير، من خلال الاستحقاقات الكبيرة التي سيعيشها المنتخب السعودي، ناهيك عن الأمور الإدارية والانضباطية وتحمل انتقادات الشارع الرياضي، فهل سيكون على قدر المسؤولية أم سيقفز من قارب اتحاد الكرة.