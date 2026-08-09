توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم (الأحد)، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة والطريق الساحلي الواصل إلى جازان، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى على أجزاء منها كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والقصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، كما تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي وارتفاع المــوج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وحـالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وستكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وحالة البحـر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.