افتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مسابقات القرآن الكريم المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس، أعمال التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ46، التي تنظمها الوزارة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في رحاب المسجد الحرام، بمشاركة 334 متسابقًا ومتسابقة يمثلون 133 دولة.

وأكد آل الشيخ، أن رعاية القيادة للمسابقة تجسد عناية المملكة بالقرآن الكريم وأهله، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية تشهد للمرة الأولى إضافة قسم خاص بالإناث، بمشاركة 132 متسابقة، إلى جانب 202 متسابق.

وأوضح، أن جهود الوزارة خلال الأعوام الثمانية الماضية أسهمت في تطوير المسابقة وتعزيز مكانتها الدولية، ورفع عدد الفائزين من 12 إلى 50 فائزًا وفائزة، فيما بلغت قيمة الجوائز 10,260,000 ريال.

وعقب إعلان انطلاق التصفيات النهائية، بدأت لجان التحكيم الاستماع إلى تلاوات المشاركين والمشاركات في فروع المسابقة الخمسة، وسط أجواء إيمانية في رحاب المسجد الحرام، وبحضور المسؤولين ورؤساء الوفود المشاركة.