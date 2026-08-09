أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اعتزازه بالمشاركة في مراسم توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين باكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا، التي جرت في مكة المكرمة، واصفاً الاتفاقية بأنها محطة تاريخية في مسيرة التعاون بين الدول الثلاث.

وقال إسحاق دار، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الباكستانية: «إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة للارتقاء بالتعاون الدفاعي والإستراتيجي، وتعزيز روابط الأخوّة الراسخة التي تجمع الدول الثلاث»، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الشراكة في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز السلام والازدهار المشترك لشعوبها والأجيال القادمة.