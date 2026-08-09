ثمنت الندوة العالمية للشباب الإسلامي رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، التي انطلقت تصفياتها النهائية في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، في دورتها السادسة والأربعين.

وتشهد المسابقة مشاركة 334 متسابقًا ومتسابقة من 133 دولة، وبمجموع جوائز يتجاوز 10 ملايين ريال، مع استحداث قسم للإناث لأول مرة.

وتؤكد الندوة العالمية اهتمامها بخدمة كتاب الله من خلال دعم حلقات تحفيظ القرآن الكريم وبرامج تعليم التلاوة، وتأهيل المعلمين، وتوفير المصاحف والمواد التعليمية، إلى جانب إقامة المسابقات والبرامج القرآنية التي تشجع الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته في عدد من دول العالم.

وأبرزت الندوة جهود وزارة الشؤون الإسلامية في تنظيم المسابقة، وما تجسده من عناية بكتاب الله وأهله، وتعزيز التنافس في حفظ القرآن الكريم وتلاوته.

