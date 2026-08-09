كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر ثقة الأعمال في السعودية استمر خلال شهر يوليو الماضي على مستوى التفاؤل، إذ سجل 56.5 نقطة، رغم الانخفاض الطفيف بمقدار 0.03 مقارنة بشهر يونيو 56.6 نقطة.



وأوضحت هيئة الإحصاء، في تقريرها الصادر، اليوم، أن المؤشر يعكس تفاؤلاً سائداً في قطاع الأعمال، مدعوماً بثقة المنشآت في استقرار النشاط الاقتصادي، ومواصلة النمو عبر مختلف القطاعات.



الصناعة والخدمات



وسجل مؤشر ثقة الأعمال في قطاع الصناعة خلال يوليو 2026 مستوى متفائلاً بلغ 54.7 نقطة، رغم تراجعه بمقدار 0.2 نقطة مقارنة بشهر يونيو، الذي سجل فيه 55.0 نقطة، ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع مستويات الثقة لدى المنشآت بشأن تكاليف المدخلات خلال الشهر الجاري، وتوقعاتها بشأنها خلال الشهر القادم.



وسجل مؤشر ثقة الأعمال في قطاع الخدمات 55.3 نقطة، محافظاً على مستواه المتفائل رغم تراجعه بمقدار 0.2 نقطة مقارنة بشهر يونيو 2026، إذ سجل 55.5 نقطة، ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع مستويات الثقة لدى المنشآت بشأن تكاليف المدخلات خلال الشهر الجاري، وتوقعاتها بشأنها خلال الشهر القادم.



قطاع التشييد



وسجل قطاع التشييد خلال شهر يوليو الماضي مستوى متفائلاً في مؤشر ثقة الأعمال بلغ 57.7 نقطة، ما يعكس استمرار حالة التفاؤل لدى منشآت القطاع، رغم تراجعه المحدود بمقدار 0.1 عن شهر يونيو الذي سجل 57.8 نقطة.