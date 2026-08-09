مشهد يصدم الأمريكيين.. رجل محاصر داخل إعلان في قلب لوس أنجلوس  

أثار مشهد غير مألوف في شوارع لوس أنجلوس دهشة المارة ومستخدمي مواقع التواصل، بعدما ظهر رجل يعيش داخل غرفة معلّقة فوق لوحة إعلانية ضخمة في هوليوود، في حملة ترويجية مبتكرة لفيلم الخيال العلمي والإثارة الجديد (البيت الأخير) The Last House.

الغرفة المعلّقة بُنيت على ارتفاع يقارب 30 قدمًا فوق شارع Sunset Boulevard الشهير، بالقرب من تقاطع Sunset وSelma Avenue، وصُمّمت كغرفة معيشة كاملة التفاصيل: أثاث منزلي، كتب، ألعاب ورق، منظار، وإضاءة خافتة تحاكي أجواء العزلة. وظهر داخلها مؤدٍ حقيقي خلف نوافذ شفافة، يتواصل مع المارة عبر لوح أبيض يكتب عليه رسائل قصيرة، في مشهد بدا أقرب إلى تجربة اجتماعية منه إلى إعلان تقليدي.

وبحسب مواقع Entertainment Weekly وPeople، لم يكن الرجل جزءًا من ديكور ثابت، بل أقام فعليًا داخل المساحة المعلّقة لمدة ثلاثة أيام من 6 إلى 8 أغسطس، في خطوة تهدف إلى محاكاة حبكة الفيلم التي تدور حول عائلة تجد نفسها محاصرة داخل منزل مغلق بالكامل، بلا وسيلة للخروج، بينما تتقلص مواردها ويزداد التهديد الخارجي غموضًا.

وحملت اللوحة الإعلانية رسالة استفزازية: ?How long can you surviveفي إشارة مباشرة إلى سؤال الفيلم المركزي حول القدرة على الصمود داخل مساحة مغلقة.

وتزامنت الحملة مع طرح الفيلم على منصة نتفليكس في 7 أغسطس 2026، وهو من بطولة غريتا لي وفاغنر مورا، ويشاركهما رايلي تشونغ، إيما هو، نوح ألكسندر سوسنوفسكي، وغابرييل باربوسا، فيما تولّى الإخراج لويس ليتييه وكتب السيناريو ماثيو روبنسون. وتبلغ مدة الفيلم نحو ساعة وخمسين دقيقة.

وقد أثارت الحملة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل، إذ انتشرت صور ومقاطع للرجل المعلّق داخل اللوحة، وسط تساؤلات حول حقيقة وجوده هناك، قبل أن يتضح أنها واحدة من أكثر الحملات الدعائية جرأة في هوليوود خلال العام، حيث انتقلت فكرة الفيلم من الشاشة إلى الشارع حرفيًا.



