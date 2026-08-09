كشف المركز السعودي للتنافسية والأعمال أن النصف الأول من العام الحالي شهد تأسيس نحو 47 ألف شركة في السعودية. وبحسب ما ذكره المركز، اليوم، في بيان على موقعه، فإن المركز قدم 2.9 مليون خدمة للمنشآت الاقتصادية، بهدف تيسير إجراءات بدء الأعمال ومزاولتها في السعودية وفق أفضل المعايير العالمية، منها قيد نحو 87 ألف مؤسسة، وتوثيق 3490 متجراً إلكترونياً، بعد بلوغ فروعه 21 فرعاً في 16 مدينة.



تسهيل الأعمال والخدمات



أوضح المركز أن هذه الأرقام تعكس جهوده في تسهيل ممارسة الأعمال وتقديم الخدمات الحكومية ذات العلاقة من خلال وجهة واحدة بالتكامل مع الجهات المعنية، إذ تقدم فروع المركز ومنصة الأعمال التابعة له 4800 خدمة بالتكامل مع 80 جهة حكومية.



يذكر أن المركز أسهم في تقدم السعودية في نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026 الذي صدر يونيو الماضي عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، إذ حققت المرتبة الـ13 عالمياً، والثالثة على مستوى دول العشرين، عبر تنفيذ 1000 إصلاح تشريعي وإجرائي وتقني حسنت كفاءة الأعمال، وعززت تنافسية المملكة، إضافة إلى حصر ومعالجة تحديات القطاع الخاص، وتوعيته بالإصلاحات والمبادرات والجهود الحكومية.