تباطأ تضخم أسعار المنتجين في الصين بأكثر من المتوقع خلال يوليو 2026، ليسجل أضعف مستوى له في 3 أشهر، فيما تراجع تضخم أسعار المستهلكين أيضاً، وفقاً لبيانات رسمية صدرت الأحد، مع انحسار أسعار الطاقة العالمية رغم الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.



وتواجه القيادة الصينية اقتصاداً يسير بسرعتين؛ إذ يحافظ الإنتاج الصناعي والصادرات على قوتهما، في حين لا يزال الطلب المحلي ضعيفاً.



وتعهدت بكين بدعم النمو عبر تسريع الإنفاق المالي على مشروعات البنية التحتية التي جرى اعتماد موازناتها بالفعل، وذلك حتى نهاية العام.



وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين بنسبة 3.5% على أساس سنوي خلال يوليو، مقارنة بزيادة بلغت 4.1% في يونيو 2026، ليسجل أضعف وتيرة ارتفاع في 3 أشهر.