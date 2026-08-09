كشفت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن وضع رأس المال في شركات التأمين السعودية قوي، كما تشهد عمليات الاكتتاب في وثائق التأمين تعافياً عام 2026، مما يدعم تحسن الربحية لدى معظم الشركات.



وبحسب تقرير حديث للوكالة، فإن التصنيفات الائتمانية لشركات التأمين السعودية تستند في المقام الأول إلى ملف الشركة، ومستوى رأس المال، والأرباح.

مسار تصاعدي

وواصل قطاع التأمين السعودي مساره التصاعدي، مدفوعا باتساع قاعدة المستفيدين وتنامي الطلب على المنتجات التأمينية، إلا أن قراءة مؤشرات الأداء للأعوام الأخيرة تكشف عن تحول تدريجي في طبيعة هذا النمو، من التوسع المتسارع التي أعقبت جائحة كورونا، إلى مرحلة أكثر نضجا واستقرارا.

وبحسب بيانات تقرير "سوق التأمين السعودي" الصادر عن هيئة التأمين، أخيراً، تضاعف حجمه خلال 4 أعوام، مرتفعا من 42 مليار ريال في 2021 إلى 84 مليار ريال في 2025، في مؤشر يعكس تنامي الدور الذي يؤديه القطاع في حماية الأفراد والأعمال والأنشطة الاقتصادية، بالتوازي مع التحولات الاقتصادية التي تقودها رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين.

ورغم تضاعف حجم السوق، تشير الأرقام إلى أن معدلات النمو بدأت تتجه تدريجيا نحو مستويات أكثر استقرارا بعد الأداء الاستثنائي المسجل في السنوات الأولى من الفترة، فبعد نمو اسمي بلغ 26.9% خلال 2022، وبنحو 22.7% في 2023، تباطأت الوتيرة إلى 16.3% خلال 2024، ثم إلى 10.7% في 2025.

هذا التباطؤ لا يعني بالضرورة ضعفا في أداء القطاع، بقدر ما يعكس انتقال السوق من قاعدة أقل حجما ومرحلة توسع سريعة، إلى سوق أكبر وأكثر نضجا، تصبح فيه المحافظة على معدلات نمو مرتفعة أكثر صعوبة، فيما تتزايد أهمية جودة النمو واستدامته وربحيته.