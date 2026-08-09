كشف الفنان المصري محمد رمضان عن مستجدات مسلسله الجديد، الذي ينافس به في موسم رمضان 2027، معلنًا حسم عدد حلقات العمل وطبيعة الشخصية التي يقدمها.

وأوضح رمضان عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي أن مسلسله سيعرض في 30 حلقة لينهي بذلك ما تردد حول تقديمه في 15 حلقة، كما أشار إلى أن الشخصية التي يجسدها تحمل اسم (خليفة) ويعمل ضمن أحداث المسلسل في مهنة (عشماوي).

فريق العمل

وفيما يتعلق بفريق العمل، تعاقدت الجهة المنتجة مع المؤلف محمد إسماعيل أمين لكتابة سيناريو وحوار المسلسل، خلفًا للكاتب أحمد مراد الذي اعتذر عن المشروع، بينما يتولى بيتر ميمي إخراج العمل.

عودة رمضان

ويأتي مسلسله الجديد الذي لم يستقر محمد رمضان على اسمه النهائي بعد ضمن الأعمال التي يستعد بها محمد رمضان للعودة إلى المنافسة الرمضانية بعد غياب استمر سنوات، على أن تتواصل خلال الفترة المقبلة التحضيرات الخاصة بالمسلسل واختيار باقي أبطاله.

آخر أعماله

ويعد «جعفر العمدة» آخر مسلسل رمضاني شارك فيه محمد رمضان، إذ عرض عام 2023 وحقق حضورًا جماهيريًا لافتًا، قبل ابتعاده عن المنافسة الرمضانية خلال السنوات التالية.

وجاء العمل من تأليف وإخراج محمد سامي، الذي شارك مهاب طارق في كتابة السيناريو والحوار، بينما شارك في العمل كل من أحمد زاهر، روجينا، إدوارد، محمد علاء وآخرون.