أكد رئيس فريق خبراء صندوق النقد الدولي رون فان رودن، الذي زار العاصمة السورية دمشق أخيراً، أن تعافي الاقتصاد السوري يتسارع.

وأشار إلى أنه في عام 2025، بدأ الاقتصاد يستعيد عافيته مدفوعاً بتحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين عقب التغيير السياسي، وعودة نحو 1.5 مليون لاجئ، وإعادة اندماج سورية تدريجياً في الاقتصادين الإقليمي والعالمي، مما ساعد على تعويض الأثر السلبي للجفاف الشديد على النمو الذي أضر بالقطاع الزراعي. وأعرب فريق الخبراء عن امتنانه للسلطات السورية على المناقشات الشفافة والبناءة، وعلى حسن الضيافة التي حظي بها خلال الزيارة.



تعافٍ قوي



ومن المتوقع أن تصل معدلات النمو إلى مستويات من خانتين في عام 2026 (أكثر من 10%) رغم استمرار الصراع في المنطقة، مدفوعةً بالتعافي القوي للقطاع الزراعي نتيجة تحسن معدلات هطول الأمطار، وتوسع إنتاج الهيدروكربونات وتحسن إمدادات الكهرباء، واستمرار نمو قطاعي التجارة والخدمات. كما يدعم النشاط الاقتصادي استمرار عودة اللاجئين، والزيادة الكبيرة في أعداد الزوار، وبصورة أعم، السياسات الإصلاحية التي تنتهجها السلطات بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق تعافٍ قوي يقوده القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يظل النمو قوياً في عام 2027. غير أن هذا النمو يظل متفاوتاً بين المناطق، فيما لا يزال الفقر واسع الانتشار، رغم تراجعه إلى حدٍّ ما.