الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تنجح في إجراء أول عملية جراحية روبوتية عن بُعد

نجحت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع في إجراء أول عملية جراحية روبوتية عن بُعد بين منشأتين صحيتين تابعتين لها في مدينتي الرياض والظهران، بدعم تقني من مجموعة stc الممكن الرقمي عبر توفير بنية تحتية رقمية متقدمة وشبكة اتصال عالية الاعتمادية، في إنجاز نوعي يعكس دور التقنيات الرقمية في تطوير منظومة الرعاية الصحية بالمملكة.

ومثلت العملية محطة بارزة في توظيف تقنيات الاتصال المتقدمة لتمكين إجراء العمليات الجراحية التخصصية عن بُعد، بما يتيح للمرضى الاستفادة من الخبرات الطبية المتقدمة دون أن تشكل المسافات عائقاً أمام حصولهم على الرعاية الصحية. كما عكست أعلى مستويات التكامل بين الفرق الطبية والفرق الفنية المتخصصة في الشبكات والبنية التحتية الرقمية وأنظمة الجراحة الروبوتية، لضمان تنفيذ العملية بكفاءة ودقة وموثوقية.



ويؤكد نجاح هذه العملية الإمكانات الكبيرة التي يتيحها التكامل بين الخبرات الطبية للخدمات الصحية بوزارة الدفاع والبنية التحتية الرقمية المتقدمة stc، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الجراحية التخصصية في مختلف مناطق المملكة، ويدعم مستهدفات تطوير القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وتولت مجموعة stc تصميم وتشغيل منظومة الاتصال الرقمية المتكاملة التي مكنت نجاح العملية، من خلال توفير شبكة اتصال آمنة وعالية الاعتمادية، وربط غرفتي العمليات في المنشأتين الصحيتين، وضمان تكامل الأنظمة التقنية، بما أتاح نقل البيانات والصور الطبية والتحكم اللحظي في أنظمة الجراحة الروبوتية بكفاءة عالية ودقة متناهية.

ويبرز هذا الإنجاز الإمكانات الواسعة التي توفرها حلول الاتصال المتقدمة، حيث أسهمت البنية التحتية الرقمية التي وفرتها مجموعة stc والخدمات الصحية بوزارة الدفاع في تمكين إجراء التدخل الجراحي عن بُعد وفق أعلى معايير الأمان والاعتمادية، بما يعزز فرص تقديم الرعاية الصحية التخصصية

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة المملكة في تمكين القطاعات الصحية والحيوية في تقديم رعاية صحية شاملة لجميع أفراد المجتمع بطريقة سهلة وميسرة تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية.