قفزة رقمية جديدة.. الذكاء الاصطناعي يغيّر خريطة الاستخدام في السعودية  

سجّل تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي في المملكة نموًا غير مسبوق، بعدما كشف تقرير (إنترنت السعودية) في نسخته الخامسة، الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أن نسبة استخدام هذه الأدوات بين مستخدمي الإنترنت بلغت 45.2% خلال عام 2026، أي أكثر من ضعف ما سُجّل في العام السابق، في وقت تشهد فيه المملكة زخمًا واسعًا بالتزامن مع إطلاق (عام الذكاء الاصطناعي 2026).

وأظهر التقرير اتساع قاعدة المستخدمين عبر مختلف الفئات، إذ بلغت نسبة الاستخدام لدى الإناث 52.8% مقابل 39.4% لدى الذكور، فيما تصدّرت الفئة العمرية 20–29 عامًا بنسبة 55.7%، تلتها الفئة 10–19 عامًا بنسبة 53.4%، لتنخفض تدريجيًا مع التقدم في العمر وصولًا إلى 14.8% لدى الفئة 60–74 عامًا.

وعلى مستوى المناطق، جاءت منطقة تبوك في الصدارة بنسبة 58.5%، تلتها المنطقة الشرقية بنسبة 53.8%، بينما سجّلت جازان أدنى نسبة استخدام عند 30.7%، ما يعكس تفاوتًا في سرعة تبنّي التقنيات بين المناطق.

وفيما يتعلق بأوجه الاستخدام، تصدّر البحث عن المعلومات بنسبة 80.8%، يليه توليد الأفكار بنسبة 40.1%، ثم الدراسة والتعليم بنسبة 37.7%، وإنشاء الصور والفيديو والعروض التقديمية بنسبة 25.7%، والترجمة اللغوية بنسبة 25.1%، بينما بلغت نسبة استخدامها في مهام العمل نحو 17.3%.

وعلى مستوى التطبيقات، جاء ChatGPT في صدارة الأدوات الأكثر تحميلًا في المملكة، تلاه Google Gemini ثم DeepSeek، فيما ضمّت القائمة المنصة الوطنية HUMAIN التي تعكس حضورًا محليًا متناميًا في سوق الذكاء الاصطناعي.

وتزامن هذا النمو مع تقلّص الفجوة الرقمية بين كبار السن، إذ ارتفعت نسبة انتشار استخدام الإنترنت لدى الفئة 60–74 عامًا من 88.9% في 2024 إلى 92.8% في 2025، بزيادة 3.9 نقاط مئوية خلال عام واحد، ما يعزز قدرة هذه الفئة على الاستفادة من الخدمات الرقمية الحديثة.

ويؤكد التقرير أن هذا التوسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يعكس تطور البيئة الرقمية في المملكة، في ظل جهود حكومية وتنظيمية مستمرة لتبنّي أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الابتكار، ورفع مستوى الجاهزية التقنية. كما يأتي هذا النمو بعد تحقيق المملكة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الجاهزية الرقمية لعام 2025 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، ما يعزز مكانتها في مسيرة التحول الرقمي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.



