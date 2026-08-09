أشاد نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز بالدعم الذي توليه القيادة لقطاع الرياضة في المملكة، وما يحظى به القطاع من متابعة مستمرة لجميع أنشطته من أمير المنطقة. جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم المدير العام لفرع وزارة الرياضة بالمنطقة سلطان بن حسن شايع.

واطلع نائب أمير نجران على تقرير تضمّن خطط فرع وزارة الرياضة لتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة الرياضية للفترة القادمة، إضافة إلى شرح عن الفعاليات التي جرى تنفيذها خلال العام الحالي 2026.

وأكد الأمير تركي بن هذلول أهمية مواصلة العمل على تطوير البيئة الرياضية، وتكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة، بما يعزز حضور المنطقة في المشهد الرياضي، ويعكس تميز شبابها والمواهب التي تحتضنها أنديتها.

وأعرب المدير العام لفرع وزارة الرياضة بمنطقة نجران عن شكره لأمير المنطقة ونائبه لما يوليانه من اهتمام ومتابعة لجميع برامج وأنشطة الفرع.