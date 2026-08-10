أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفاع مبيعات المصارف في السعودية من النقد الأجنبي بنسبة 34.9% خلال أشهر الربع الثاني 2026 بالقياس إلى الفترة ذاتها خلال 2025، إذ بلغت 943.9 مليار ريال خلال الربع الثاني 2026 مقابل 699.1 مليار ريال خلال الربع الثاني 2025.



5 مصادر



وبحسب النشرة، فإن مبيعات المصارف في السعودية من النقد الأجنبي موزعة على (مبيعات منسوبة لأغراض محددة، مبيعات لجهات أخرى، طرف ثالث).



وبينت النشرة أن إجمالي مبيعات المصارف في السعودية من النقد الأجنبي لـ «مبيعات منسوبة لأغراض محددة» بلغ 115.9 مليار ريال خلال الربع الثاني 2026 مقابل 128.8 مليار ريال خلال الربع الثاني 2025، لافتة إلى أن «مبيعات منسوبة لأغراض محددة» تتوزع على 5 مصادر (تحويل الواردات، مقاولون أجانب، تحويلات شخصية، السفر إلى الخارج، استثمارات بالخارج).



تحويل الواردات



وأفادت النشرة أن إجمالي مبيعات المصارف في السعودية «تحويل الواردات» بلغ 20.3 مليار ريال خلال الربع الثاني 2026 مقابل 25.2 مليار ريال خلال الربع الثاني 2025، بينما حجم مبيعات «مقاولون أجانب» 35.8 مليار ريال خلال الربع الثاني 2026 مقابل 44.4 مليار ريال خلال الربع الثاني 2025، فيما بلغ إجمالي مبيعات «تحويلات شخصية» 59.3 مليار ريال خلال الربع الثاني 2026 مقابل 58.8 مليار ريال خلال الربع الثاني 2025، وقيمة مبيعات «السفر إلى الخارج» بلغت 163 مليون ريال خلال الربع الثاني 2026 مقابل 218 مليون ريال خلال الربع الثاني 2025، بينما بلغ إجمالي مبيعات «استثمارات بالخارج» 167 ملايين ريال خلال الربع الثاني 2026 مقابل 12 مليون ريال خلال الربع الثاني 2025.