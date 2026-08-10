يستهل النجم السعودي المحترف في صفوف فريق لانس الفرنسي سعود عبدالحميد مبارياته في الموسم الرياضي الجديد بمواجهة فريق باريس سان جيرمان في نهائي كأس الأبطال الفرنسي (السوبر الفرنسي) الأحد القادم على ملعب بولار دولولي بنادي لانس.



فيما سيفتتح الظهير الأيمن سعود عبدالحميد مبارياته مع فريق لانس في الدوري الفرنسي بمواجهة أوكسير، يوم السبت 22 أغسطس الجاري على ملعب بولار دولولي بنادي لانس.



ويسعى عبدالحميد لمواصلة تجربته الاحترافية مع فريق لانس، والمشاركة في مباريات البطولات المحلية، ودوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.



واستطاع نادي لانس الفرنسي، في يونيو الماضي، ضم سعود عبدالحميد بعقد احترافي حتى 2029 قادماً من نادي روما الإيطالي.



ونجح سعود عبدالحميد في المساهمة مع زملائه في فريق لانس في التتويج بكأس فرنسا، والتأهل للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد، إلى جانب حصد المركز الثاني في الدوري الفرنسي.