اصطدم الروماني كوزمين أولاريو خلال مشواره التدريبي مع الأندية الإماراتية، بفريق الاتحاد السعودي في مناسبتين فقط قبل المواجهة المرتقبة في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.



ففي 1 أكتوبر 2025، قاد كوزمين فريق شباب الأهلي دبي وخسر أمام الاتحاد بهدف دون رد في دوري أبطال آسيا.



وعاد ليواجه العميد مجدداً في 4 نوفمبر 2025 عندما كان على رأس الجهاز الفني للشارقة، ليتجرع هزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة في دوري أبطال آسيا للنخبة.



وبذلك يملك المدرب الروماني سجلاً سلبياً أمام الاتحاد بواقع مباراتين، دون تحقيق أي فوز أو تعادل، واستقبلت شباكه 4 أهداف.



وتأتي المواجهة الثالثة المرتقبة اليوم 11 أغسطس 2026 في استاد محمد بن زايد، ولكن هذه المرة بقميص الجزيرة الإماراتي، حيث يسعى كوزمين لطي صفحة الإخفاقات السابقة، وتحقيق أول نتيجة إيجابية في تاريخه أمام «العميد»، وفك النحس الذي لازمه في اللقاءين الماضيين.