استقرت أسعار بيتكوين قرب مستوى 65 ألف دولار خلال تعاملات اليوم، بعدما اخترق هذا المستوى بدعم من تقرير وظائف أمريكي جاء أضعف من المتوقع، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية ويتابعون تطورات التوترات في الشرق الأوسط. وارتفع البيتكوين بنسبة 0.4% إلى 65,159.4 دولار، لترتفع مكاسبه الأسبوعية إلى نحو 3%.



تشديد السياسية النقدية



وجاء صعود الأصول المشفّرة بعد فقدان الاقتصاد الأمريكي 23 ألف وظيفة خلال يوليو، خلافاً للتوقعات التي أشارت إلى إضافة نحو 80 ألف وظيفة، بينما جرى خفض تقديرات الوظائف لشهري مايو ويونيو بإجمالي 103 آلاف وظيفة.



وأدت هذه البيانات إلى تقليص توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية قريباً، ما عزز الطلب على الأصول عالية المخاطر. إلا أن البيتكوين واجه صعوبة في الحفاظ على مكاسبه فوق 65 ألف دولار، الذي تحول إلى حاجز فني مهم. وتتجه الأنظار إلى بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها الأربعاء، في ظل حساسية أسعار الطاقة لتطورات الشرق الأوسط.



وارتفع خام برنت فوق 84 دولاراً، بينما تطالب إيران بتنازلات أمريكية قبل إعادة فتح مضيق هرمز. وقد يؤدي اختراق مستدام لمستوى 65 ألف دولار إلى دفع البيتكوين نحو نطاق مقاومة بين 66 و67 ألف دولار، فيما قد يؤدي التراجع دونه إلى تجدد عمليات جني الأرباح.