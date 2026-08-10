كشف التقرير الأسبوعي لـ«تداول» السعودية، اليوم، صعود قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بسوق الأسهم السعودية «تداول»، خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 6 أغسطس 2026، مقارنةً بالأسبوع السابق بدعم المؤسسات.



وأظهر التقرير، ارتفاع قيمة ملكية الأجانب بالأسهم السعودية بواقع 10.28 مليار ريال، بما يعادل 2.74 مليار دولار.



وصعدت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب خلال الأسبوع الماضي إلى 448.16 مليار ريال، مقابل 437.87 مليار ريال بالأسبوع السابق، المنتهي في 30 يوليو 2026.



وجاء ارتفاع ملكية الأجانب بدعم ملكية المؤسسات الأجنبية التي سجلت ارتفاعاً بلغ 4.29 مليار ريال لتصل إلى نحو 370 مليار ريال، مقارنة بـ 365.71 مليار ريال في الأسبوع السابق.



ملكية السعوديين



وكشف التقرير الأسبوعي لـ«تداول» ارتفاع قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين السعوديين نحو 69 مليار ريال، لتصعد إلى 9.01 تريليون ريال، مقابل 8.941 تريليون ريال بنهاية الأسبوع السابق.



وسجلت قيمة ملكية المؤسسات السعودية ارتفاعاً بلغ 51.23 مليار ريال بالأسبوع الماضي، لتصل إلى 8.182 تريليون ريال، مقابل 8.131 تريليون ريال بنهاية تعاملات الأسبوع السابق.



المستثمرون الخليجيون



وصعدت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين الخليجيين بواقع 1.33 مليار ريال لتصل إلى 75.48 مليار ريال، مقارنةً بـ 74.15 مليار ريال بنهاية الأسبوع السابق.



وسجل المؤشر العام للسوق «تاسي» ارتفاعاً نسبته 2.09%، بالأسبوع المنتهي بتاريخ 6 أغسطس 2026، بدعم 3 قطاعات كبرى بقيادة البنوك والطاقة، الأعلى وزناً بالمؤشر.