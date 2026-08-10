اعتمدت أمانة منطقة عسير، ممثلةً في إدارة تخطيط المدن بوكالة التخطيط الحضري والأراضي، 311 مخططاً حكومياً وخاصاً خلال النصف الأول من العام الحالي 2026، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تنظيم التنمية العمرانية، ودعم التوسع الحضري، ورفع كفاءة التخطيط بما يسهم في تعزيز جودة الحياة بالمنطقة.

وأوضحت الأمانة أن المخططات المعتمدة شملت 53 مخططاً حكومياً، و258 مخططاً خاصاً بعد استكمال أعمال المراجعة والتأكد من توافقها مع المعايير والاشتراطات التخطيطية المعتمدة بما يضمن ملاءمتها لمتطلبات التنمية العمرانية واحتياجات السكان.

وبيّنت أن اعتماد هذه المخططات يأتي في إطار جهودها المستمرة لتطوير البيئة العمرانية، ورفع كفاءة منظومة التخطيط الحضري، بما يواكب النمو الذي تشهده المنطقة في مختلف المجالات، ويدعم توفير بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة.

وأشارت إلى أن المخططات السكنية المعتمدة تسهم في زيادة المعروض من الأراضي والوحدات السكنية وتلبية الطلب المتنامي بما يدعم مستهدفات التنمية الحضرية، ويعزز جودة الحياة للسكان والزوار.

وتواصل أمانة منطقة عسير جهودها في تطوير منظومة التخطيط الحضري وفق أسس ومعايير تخطيطية بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة، ورفع كفاءة استخدام الأراضي وتعزيز جاذبية المنطقة واستدامة نموها.