تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تُعقد النسخة العاشرة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII10) في الفترة من 15 إلى 18 جمادى الأولى 1448 الموافق 26 إلى 29 أكتوبر 2026، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، تحت شعار «قوة الإرث».

وستجمع النسخة الاستثنائية للمؤتمر، عدداً من رؤساء الدول، والمستثمرين، وصنّاع السياسات، والمبتكرين، وقادة أعمال لاستكشاف الفرص والتحديات التي تشكل مستقبل الاستثمار والاقتصاد، مرتكزةً على أربعة محاور تشمل: رأس المال الذي يبني، والتكنولوجيا التي ترتقي، والمجتمعات التي تزدهر، والقيادة التي تُلهم.

وثمّنت الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز الرعاية الملكية للنسخة العاشرة، والدعم المستمر من القيادة الرشيدة لفعاليات المؤسسة وأنشطتها، وتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي تمثّل الركيزة الأساسية في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة وترتكز عليها رؤية السعودية 2030 لصياغة مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام.

وقالت: «على مدى عشر سنوات جمعت مبادرة مستقبل الاستثمار قادة يدركون قوة الاستثمار في دفع عجلة التقدم البشري، حيث تدعو النسخة العاشرة من مبادرة مستقبل الاستثمار المجتمع العالمي إلى التفكير في إرث الخيارات التي نتخذها، والشراكات التي نبنيها، والابتكارات التي ندعمها، وهدفنا هو تحويل هذه الخيارات إلى أثر مستدام للناس والأجيال القادمة».

وسيقدم المؤتمر خلال أربعة أيام، برنامجاً شاملاً، يناقش أبرز القضايا والأولويات الاقتصادية والاستثمارية المُلحّة على الصعيد العالمي، ويستشرف التحولات التي ستشكل مستقبل الاستثمار والاقتصاد العالمي.

ومنذ انطلاقتها، تطورت مبادرة مستقبل الاستثمار لتصبح منصة عالمية رائدة للحوار والتعاون والعمل، وتدعم إبرام العديد من الاتفاقيات والالتزامات الإستراتيجية الكبرى؛ مما يعزز مكانة الرياض مركزاً عالمياً محورياً للاستثمار وصنع القرار.