أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا بشأن حالة جوية تشهدها منطقة الباحة، اليوم؛ تتضمن هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، إضافة إلى احتمال حدوث صواعق رعدية على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، وبلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تأتي ضمن نشاط السحب الركامية التي تتشكل على المرتفعات الجنوبية الغربية خلال فترة الصيف، حيث تسهم الفوارق الحرارية في زيادة سرعة الرياح السطحية وارتفاع فرص الهطولات الرعدية، خصوصًا في المناطق الجبلية والطرق التي تشهد حركة مرورية كثيفة.

وأشار إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة، والابتعاد عن مجاري السيول، وعدم المجازفة بعبور الأودية، ومتابعة تحديثات الحالة الجوية عبر منصات المركز الرسمية؛ نظرًا لاحتمال تجدد السحب الرعدية خلال ساعات المساء.

وتشهد منطقة الباحة، خلال هذه الفترة، تقلبات مناخية موسمية تتكرر سنويًا، حيث تتأثر المحافظات الواقعة على امتداد المرتفعات بسحب ممطرة ورياح نشطة، ما يستدعي رفع مستوى الجاهزية لدى الجهات المختصة للتعامل مع أي تطورات محتملة.