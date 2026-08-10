واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية التصعيد لليوم الثاني ، وأكدت مصادر عسكرية يمنية سقوط قتيلين و 6 جرحى بعد استهداف حوثي لمديرية حريب في مأرب، اليوم الإثنين.



وأفادت المصادر بأن مدفعية الجيش اليمني استهدفت مركزا للسيطرة، ومنصات لإطلاق الصواريخ وثكنات للمليشيات الحوثية في جبل هيلان غرب المحافظة. كما استهدفت منصات أخرى لإطلاق الصواريخ في مديرية الجوبة جنوب مأرب.



من جانبه ، أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن بالغ القلق إزاء الهجمات الأخيرة التي شنتها مليشيا الحوثي على مدينة المخا، والتي أسفرت، عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية، بما في ذلك الميناء.



وقال غروندبرغ في منشور على «إكس»، اليوم (الإثنين)، إن هذه الهجمات تأتي في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق للعمليات العسكرية منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022، ما يزيد بشكل حاد من خطر عودة نزاع واسع النطاق في اليمن.



وأكد أن هجمات الحوثيين الأخيرة عرّضت المدنيين لخطر جسيم في المخا ومأرب ومناطق أخرى، مشدداً على ضرورة وقف هذا التصعيد، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.



ودعا المبعوث الأممي الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعمل مع مكتبي لاتخاذ خطوات ملموسة لخفض التصعيد ومنع المزيد من تآكل ما حققته الهدنة للمدنيين اليمنيين.



وأكد أنه لا يمكن إنهاء هذا النزاع على نحو مستدام إلا من خلال عملية سياسية جامعة، فالتصعيد يدفع اليمن في الاتجاه المعاكس، ويجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من تداعيات المزيد من التصعيد.