أعلنت مصادر عسكرية يمنية أن الدفاعات الجوية تصدت لمسيرة حوثية في سماء مدينة المخا، اليوم (الإثنين)، بعد ساعات على رصد مسيرات استطلاعية فوق عدد من المنشآت الحيوية بالعاصمة المؤقتة عدن، تم التصدي لها من قبل الدفاعات الجوية.



وفي محافظة مأرب، استهدفت مدفعية الجيش اليمني مركزا للسيطرة، ومنصات لإطلاق الصواريخ وثكنات للمليشيات الحوثية في جبل هيلان غرب المحافظة. كما استهدفت منصات أخرى لإطلاق الصواريخ في مديرية الجوبة جنوب مأرب.



وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني في تعز إن اشتباكات عنيفة دارت مساء أمس (الأحد) بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي شمال غربي المدينة استمرت عدة ساعات، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.



وكان الجيش اليمني أعلن مساء أمس أنه تصدى لموجة جديدة من الهجمات التي شنها الحوثيون على المخا باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة. وأكد أنه لن يتوانى عن التصدي لتلك الهجمات التي تشنها المليشيات.



وشهدت مدينة المخا، منذ صباح الأحد، هجوماً حوثياً استهدف المدينة ومرافقها الحيوية. وكشف مصدر عسكري يمني أن مليشيات الحوثي أطلقت 30 صاروخا باليستيا على الأعيان المدنية في المخا.



وأفاد المصدر بأن الحوثيين استهدفوا مستشفيات ومساكن ومؤسسات مدنية في المخا. وأوضحت مصادر طبية يمنية أن قصف الحوثيين على المخا أودى بحياة 8 أشخاص وأصاب 26 آخرين.



وتزامن التصعيد الحوثي في اليمن وتهديد الجماعة للسفن التجارية والتلويح بإغلاق باب المندب، مع شل إيران عملياً حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي أصبح بؤرة التوتر الرئيسية بين طهران وواشنطن في خضم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب التي اندلعت مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في أواخر فبراير الماضي.