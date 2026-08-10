أكد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي أن استهداف ميناء المخا ومحاولة استهداف محطة الكهرباء يكشفان مجدداً حقيقة المشروع الحوثي وحربه الممنهجة ضد الشعب اليمني ومقدراته ومنشآته الحيوية، ويؤكدان أن هذه المليشيا لم تغيّر نهجها القائم على التدمير واستهداف كل مقومات الحياة.

وقال إن ما جرى في المخا ليست حادثة معزولة، بل امتداد لسلسلة طويلة من الجرائم والممارسات العدوانية التي تنتهجها مليشيا الحوثي منذ أكثر من أحد عشر عاماً، واستهدفت خلالها الإنسان اليمني ومؤسسات الدولة واقتصاده ومصادر رزقه.

وقال إن ميناء المخا ليس مجرد منشأة اقتصادية، بل معلم تاريخي وحيوي لمحافظة تعز والساحل الغربي، وبوابة اقتصادية وتجارية مهمة لليمن، واستهدافه يمثل استفزازاً مباشراً لأبناء تعز والساحل الغربي ولكل اليمنيين الذين يتطلعون إلى استعادة دورة الحياة وبناء اقتصاد وطني قادر على النهوض. وأوضح أن الحوثيين أثبتوا طوال سنوات الحرب أن مشروعهم ليس مشروع دولة ولا تنمية، وإنما مشروع قائم على تدمير الدولة واستنزاف مقدراتها وخنق الاقتصاد واستهداف مصادر رزق المواطنين وشرايين حياتهم؛ من الموانئ والمنشآت النفطية إلى الكهرباء والطرق والمرافق المدنية.

وبيّن أن ما يجري في المخا -كما جرى في مختلف المناطق والمحافظات اليمنية- يؤكد أن هذه المليشيا لا تريد لليمن أن يتعافى، ولا لتعز أن تستعيد دورها الاقتصادي، ولا للساحل الغربي أن يتحول إلى بوابة للتجارة والاستثمار والتنمية؛ فهي ترى في كل مشروع للحياة خطراً على مشروعها، وفي كل خطوة نحو التعافي تهديداً لبقائها.

وقال إن المخا جزء من هوية تعز ومستقبلها الاقتصادي، وامتداد طبيعي لدورها التاريخي في التجارة والانفتاح على العالم، وستظل بوابة للحياة والتنمية مهما حاول الحوثيون تعطيلها.

وقال: هذه الضربات على ميناء المخا لن تثني إرادة أبناء تعز في الساحل والجبل والوادي، وفي عموم مديريات المحافظة، ولن تنال من عزيمة كل الشرفاء والوطنيين في تعز واليمن، في الداخل والخارج، الذين يتأهبون للمشاركة في استكمال معركة التحرير واستعادة الدولة ومؤسساتها وعاصمتها صنعاء، واستعادة كل شبر من التراب اليمني.

وأكد أن هذه الاعتداءات تزيد اليمنيين يقيناً بأن معركتهم هي معركة استعادة وطن ودولة وهوية ومستقبل، وأن إرادة الشعب أقوى من كل أدوات القمع والدمار، وعلى الحوثيين أن يدركوا أن استهداف الموانئ والمنشآت الاقتصادية لن يوقف مسار اليمنيين نحو استعادة دولتهم، بل سيزيدهم إصراراً على إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة ومواردها ومقدراتها، والانتقال باليمن من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد التنمية، ومن منطق المليشيا إلى منطق الدولة.

وقال إن المخا كانت وستبقى بوابة تعز إلى البحر، وبوابة اليمن إلى التجارة والتنمية محلياً وإقليمياً ودولياً، وستظل في مقدمة الصفوف، وإن اليمنيين ماضون بثبات نحو استعادة دولتهم وتحرير أرضهم، ولن يكون مستقبل اليمن رهينة مشروع حوثي سلالي لا يجيد سوى صناعة الحرب والدمار. وأضاف: «لن تطفئوا شريان الحياة في المخا، ولن تطفئوا إرادة اليمنيين في استعادة دولتهم وصناعة مستقبلهم».

وأوضح أن استهداف جماعة الحوثي ميناء المخا ومحطة الكهرباء، مؤشر واضح إلى حالة الهلع والخوف التي تعيشها الجماعة في ظل الجاهزية العسكرية والشعبية العالية التي تتمتع بها القوات المسلحة والمقاومة، ومن خلال هذه الأعمال العدوانية الممتدة والاستهدافات المتكررة والجرائم المرتكبة التي يقوم بها الحوثي طوال الأعوام الماضية وأخيراً استهداف المدنيين في مأرب وكذلك المنشآت الحيوية في المخا، فإنه بذلك يذهب نحو معركة خاسرة ويدفع الجميع إلى مواجهة حتمية وحاسمة طال انتظارها، وأخطأ هذه المرة في تقدير حساباته التي يقوم بها لإثبات الولاء للمشروع الإيراني، وبالتالي فإن ذلك سينعكس عليه سلباً.