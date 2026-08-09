في أول ظهور ليايسله.. نيوكاسل يصطاد الـ«خفافيش»

استهل الألماني ماتياس يايسله مشواره مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بفوز مثير على فالنسيا الإسباني بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت (السبت)، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2026-2027.

وكان يايسله قد رحل عن تدريب الأهلي الأسبوع الماضي بعد دفع الشرط الجزائي، لقيادة نيوكاسل خلفاً لإيدي هاو.

افتتح فيليب أوغرينيتش التسجيل لفريق فالنسيا بعد خمس دقائق فقط من انطلاق المباراة، لكن يوان ويسا قلب الطاولة لصالح نيوكاسل بتسجيل هدفين في الدقيقتين 52 و76.

ويفتتح نيوكاسل يونايتد مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) بمواجهة قوية أمام ليفربول على ملعب (سانت جيمس بارك)، يوم 23 أغسطس الجاري.