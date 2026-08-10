نجح مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، خلال الأسبوع الأول من أغسطس، في نزع 5287 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، في إطار عملياته المتواصلة لتطهير الأراضي اليمنية من مخلفات الحرب والحد من مخاطرها على المدنيين، بحسب ما أعلنته غرفة عمليات المشروع.



وأوضحت الغرفة أن فرق المشروع تمكنت من نزع 5151 ذخيرة غير منفجرة، و69 لغماً مضاداً للدبابات، و24 لغماً مضاداً للأفراد، إضافة إلى 43 عبوة ناسفة، كما تم تطهير 301,896 متراً مربعاً من الأراضي.



وفي مديرية ميدي بمحافظة حجة، أفادت غرفة عمليات «مسام» بأن فرق المشروع نزعت منذ بدء عملها في المديرية 11,366 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.



وفي الوقت نفسه، أتلف المشروع 1861 قطعة من الألغام والمخلفات الحربية في مديرية ميدي التابعة لمحافظة حجة شمال غرب اليمن، لترتفع كمية المواد التي تم إتلافها في ميدي إلى 6002 قطعة، وتطهير 4,335,655 متراً مربعاً من الأراضي، ضمن جهود المشروع الرامية إلى تأمين المناطق المتضررة من الألغام ومخلفات الحرب وإعادة استخدام الأراضي بشكل آمن.



وتعد عملية الإتلاف هذه الثانية في غضون خمسة أيام، وشملت 316 قنبلة يدوية (عيار 40 ملم)، و1239 طلقة (عيار 20 ملم)، و169 قذيفة مدفعية (عيار 57 ملم)، و69 لغماً مضاداً للدبابات، و18 صاروخ كاتيوشا، و45 طلقة (عيار 23 ملم)، و5 قذائف مدفعية (عيار 122 ملم).



إلى ذلك، أعلن مدير المشروع أسامة القصيبي أن فرق المشروع نزعت منذ انطلاق أعمال المشروع في نهاية يونيو 2018 وحتى 7 أغسطس الجاري 583,513 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، في إطار جهوده المتواصلة لتطهير الأراضي اليمنية من مخلفات الحرب وحماية المدنيين من مخاطرها.



وفي محافظة مأرب، نفذ مشروع «مسام» لنزع الألغام عملية إتلاف وتفجير كميات من الألغام والقذائف غير المنفجرة في المحافظة.



وأكد مدير العمليات في البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام (يماك) أحمد الأضمد، أن عملية الإتلاف التي نفذها «مسام» في مأرب جاءت بالتنسيق والتعاون مع الفريق الهندسي التابع لقوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب.