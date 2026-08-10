كيف خسرت شيرين عبدالوهاب وزنها دون جراحة؟

بعد فترة غياب طويلة، عادت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب لتخطف الأنفاس بإطلالة مذهلة وأكثر رشاقة في حفلها الأخير بالساحل الشمالي، متجاوزة شكلها السابق في مهرجان موازين. هذا التحول الجذري أشعل منصات التواصل وجعل المتابعين يتساءلون: كيف نجحت في استعادة رشاقتها؟

كشف الدكتور محمود العفيفي، المشرف على النظام الغذائي للفنانة، أن رحلتها بدأت بتزكية خاصة من المطرب أحمد سعد، الذي منحها ثقة كبيرة بعد نجاحه مع أصدقائه في خسارة أوزان هائلة. وأكد العفيفي أن شيرين اتخذت قراراً حاسماً منذ اليوم الأول برفض الجراحة تماماً، مفضلة الاعتماد على الإرادة والوسائل الطبيعية وحدها.

واعتمدت خطة النجمة المصرية على برنامج مدته 100 يوم يرتكز على أبسط العناصر الغذائية التي تفضلها: كالزبادي، والبروتينات، والخضار الخفيف، إلى جانب ممارسة رياضة المشي بانتظام.

لكن الطريق لم يكن مفروشاً بالزهور، فقد كشف طبيبها رسالة صوتية مأساوية أرسلتها شيرين في لحظة تعب قائلة: «الحقني مش قادرة خالص، أنا دايخة وهبطانة، إديني أي فيتامينات مش قادرة». ورغم قسوة التعب، واصلت التزامها الحديدي بهدفها.

والمثير للدهشة أن الرقم على الميزان لم يكن يشغل بال شيرين أو طبيبها، إذ أكد العفيفي أنهما لم يقوما بوزنها على الإطلاق طوال الرحلة، ليكون التركيز منصباً بالكامل على استعادة المظهر المتناسق والجميل الذي يليق باسمها وتاريخها الفني. وجاءت النتيجة متمثلة في إطلالة خاطفة أثبتت أن إرادة شيرين قادرة دائماً على صناعة المستحيل وإبهار جمهورها من جديد.