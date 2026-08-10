في مشهد درامي صادم هز العاصمة العراقية، تحول منزل عائلي في منطقة الزعفرانية إلى مسرح لجريمة مروعة دبرها شقيقان، قبل أن تتحول إلى واحدة من أسرع قضايا كشف الغموض في بغداد.

بدأت الحكاية ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية عن وقوع حادثة انتحار داخل أحد المنازل. هرعت دوريات النجدة ومفارز مكافحة الإجرام إلى المكان، ليقابلهم شقيقا الضحية ببرود أعصاب غريب، محاولين إقناع المحققين بأن أخاهما أقدم على إنهاء حياته بنفسه نتيجة أزمة نفسية.

لكن المحققين وفريق الأدلة الجنائية لم يكتفوا بالرواية الظاهرية، فالملابسات في مسرح الجريمة لم تكن متطابقة مع قصة «الانتحار»، وبدأت التفاصيل تتكشف تدريجياً لتدين الشقيقين وتكشف زيف ادعاءاتهما.

لم تصمد كذبة الشقيقين طويلاً، وتحت ضغط الأدلة الدقيقة والتناقضات الواضحة في الأقوال، انهار الجانيان واعترفا بارتكاب جريمة قتل شقيقهما على خلفية خلاف عائلي احتدم بينهم، ليحاولا بعدها طمس المعالم واختلاق قصة الانتحار لتضليل العدالة.

وختمت الجهات الأمنية تفاصيل الواقعة بإعلان ضبط سلاح الجريمة المستخدَم، وإيداع الشقيقين التوقيف تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى القضاء لينالا الجزاء العادل على فعلتهما.