أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة جوية تشهدها منطقة حائل، اليوم، تتمثل في هبوب رياح نشطة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، ما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ليصل إلى (3–5 كيلومترات)؛ نتيجة إثارة الأتربة والغبار المصاحب لنشاط الرياح السطحية.

وأوضح المركز أن هذه الأجواء تأتي ضمن نشاط الرياح الموسمية التي تشهدها مناطق شمال المملكة خلال هذه الفترة، حيث تسهم التغيرات الحرارية في زيادة سرعة الرياح وامتداد تأثيرها على الطرق السريعة، خصوصًا في المناطق المكشوفة.

وأشار إلى أن الحالة تستمر-بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً، داعيًا مرتادي الطرق إلى توخّي الحيطة، والالتزام بتعليمات السلامة المرورية، ومتابعة تحديثات الحالة الجوية عبر منصات المركز الرسمية؛ نظرًا لاحتمال تزايد نشاط الرياح خلال ساعات النهار.