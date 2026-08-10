توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد أجواء المملكة، اليوم، تفاوتاً في الظواهر الجوية بين ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات شديدة في عدد من المناطق، وهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد في مناطق أخرى، بالتزامن مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار.

حرارة مرتفعة في الشرقية والرياض

وأوضح المركز، في تقريره عن حالة الطقس، أن الأجواء ستبقى حارة إلى شديدة الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم والحدود الشمالية.

وفي المقابل، تظل الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد على أجزاء من نجران وجازان وعسير.

أتربة وغبار على مكة والمدينة

وأشار التقرير إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المناطق المتأثرة بالأمطار، إضافة إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما قد يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

كما يُتوقع تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة.

ضباب على السواحل

ولفت المركز إلى وجود فرصة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، إضافة إلى أجزاء من سواحل منطقة تبوك.

البحر الأحمر.. أمواج تتجاوز مترين

وعن حالة البحر الأحمر، توقع التقرير أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تراوح بين 10 و30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وقد تبلغ 50 كيلومتراً في الساعة بالتزامن مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر على الجزء الشمالي، وبين نصف متر ومتر ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، وقد يتجاوز مترين مع السحب الرعدية الممطرة جنوباً. وتكون حالة البحر خفيفة الموج شمالاً، وخفيفة إلى متوسطة على الجزأين الأوسط والجنوبي، تصل إلى مائجة عند تكوّن السحب الرعدية.

الخليج العربي.. رياح تصل إلى 50 كيلومتراً

وفي الخليج العربي، تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة بين 10 و28 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر، وقد يتجاوز مترين بالتزامن مع السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حالة البحر خفيفة الموج، وتصل إلى مائجة على الجزأين الأوسط والجنوبي عند نشاط السحب الرعدية.