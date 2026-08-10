عاد المطرب اللبناني راغب علامة إلى العاصمة السورية دمشق، بعد غياب استمر 15 عاماً، في زيارة شهدت تحركات فنية ورسمية، وسط اهتمام بعودته المرتقبة للقاء الجمهور السوري من جديد.

عودة بعد غياب

وخلال وجوده في دمشق، استقبل وزير السياحة السوري مازن الصالحاني راغب علامة في مكتبه، وشهد اللقاء بحث سبل الاستفادة من الفعاليات الفنية والثقافية الكبرى في تنشيط السياحة ودعم حضور سورية ضمن أجندة المناسبات الفنية العربية.

حفل جماهيري مرتقب

وتزامنت عودة راغب مع التحضير لإقامة حفل جماهيري له في سورية خلال الفترة القادمة، ليكون أول ظهور جماهيري واسع له أمام الجمهور السوري منذ 15 عاماً في خطوة تفتح الباب أمام عودة الحفلات الكبرى.

ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل الحفل خلال الفترة القادمة، بما يشمل الموعد والمكان والترتيبات الفنية والتنظيمية، وسط حالة من الترقب بين محبي راغب علامة في سورية.

حقيقة الخلافات

وفي سياق مختلف، نفى راغب علامة سابقًا ما تردد حول وجود خلافات بينه وبين جيرانه في لبنان، مؤكداً أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة ولا يهتم بالادعاءات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال علامة خلال تصريحات تليفزيونية سابقة إنه اعتاد على مثل هذه الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل، موضحاً أن حياته مستقرة ويفضل تجاهل الشائعات وعدم الانجرار وراء الجدل.