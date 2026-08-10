غيّب الموت الفنان محمد عبدالرحمن إمام بعد صراع طويل مع المرض، وأعلن عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية الفنان منير مكرم، رحيل إمام بعد أيام قضاها في تلقي العلاج بأحد المستشفيات، فيما تتولى أسرته حالياً إجراءات الدفن بمقابر العائلة في محافظة القليوبية.

وترك الراحل خلفه مسيرة فنية امتدت سنوات طويلة تنوعت بين السينما والتلفزيون والمسرح، قبل أن يختار الابتعاد عن الأضواء والساحة الفنية منذ مشاركته الأخيرة في مسلسل «عقدة ماما عزيزة» عام 2007.

وقد بصم الفقيد ذاكرة الفن المصري بمشاركته في أعمال بارزة مثل أفلام «حب في الزنزانة» و«درب البهلوان» و«علمني الحب»، إلى جانب حضوره في فوازير «ألف ليلة وليلة» وعدد من العروض المسرحية الشهيرة مثل «بلال مؤذن الرسول» و«30 يوم في السجن».