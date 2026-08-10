كشفت قراءة لأعداد متابعي الحسابات الرسمية لعدد من أبرز الفنانات العربيات على منصات التواصل الاجتماعي، حتى 9 أغسطس 2026، استمرار الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في موقع متقدم استثنائياً على الخريطة الرقمية، بعدما اقترب حسابها في «إنستغرام» من 40 مليون متابع، متقدمة بفارق واضح على أبرز منافساتها.

وتأتي الفنانة المصرية ياسمين صبري، ضمن أبرز الأسماء بحضور يتجاوز 22.6 مليون متابع على «إنستغرام»، فيما تجمع الفنانة اللبنانية إليسا نحو 20 مليوناً، وتحافظ نادين نسيب نجيم على قاعدة تتجاوز 17 مليوناً، وتقترب مايا دياب من الرقم ذاته.

وتضم دائرة النجمات صاحبات الجمهور المليوني الكبير هيفاء وهبي بنحو 15 مليون متابع، وأحلام التي يدور حسابها حول 15 مليوناً، فيما يبلغ جمهور أصالة قرابة 13 مليوناً، وشيرين عبدالوهاب نحو 12.6 مليون متابع.

وتتسع الفجوة لمصلحة نانسي عند قراءة حضورها خارج «إنستغرام»؛ إذ تتجاوز صفحتها على «فيسبوك» 30.3 مليون إعجاب، ويقترب حسابها على «X» من 12.4 مليون متابع، بينما تضم قناتها الرسمية في «يوتيوب» نحو 9.2 مليون مشترك. وباحتساب هذه الأرقام تراكمياً، يتجاوز حضور حساباتها الأربعة 91 مليون متابعة واشتراك، مع التأكيد أن الرقم لا يمثل 91 مليون شخص مختلف، لاحتمال متابعة المستخدم نفسه لها على أكثر من منصة.

وتكشف الأرقام، أن «السوشال ميديا» أصبحت امتداداً لقوة النجم، لكنها لا تمنح حكماً منفرداً على التأثير؛ فعدد المتابعين يقيس حجم الوصول، بينما تقيس التفاعلات والمشاهدات واستمرارية المحتوى قدرة الفنانة على تحويل هذا الجمهور الضخم إلى حضور فعلي. وهنا تبدو المنافسة أكثر تعقيداً من مجرد سباق على رقم ظاهر أعلى الشاشة.