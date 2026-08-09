تعود الفنانة يسرا إلى دور العرض السينمائية بفيلم «الست لما»، المقرر انطلاق عرضه يوم الأربعاء 19 أغسطس الجاري، لينافس ضمن أعمال موسم صيف 2026.

ويأتي طرح الفيلم بعد حملة ترويجية شهدت الكشف تدريجياً عن تفاصيل العمل، بداية من البوستر الرسمي وصولاً إلى الإعلان التشويقي، مع الاستعداد لطرح مواد دعائية جديدة خلال الأيام القادمة.

أغنية تسبق العرض

وفي إطار الترويج للفيلم، تستعد المطربة حنان أحمد لطرح الأغنية الدعائية «سلملي»، من كلمات حسام موكا، وألحان وليد سمارة، وتوزيع أشرف البرنس، بعد الكشف عن جزء منها في برومو قصير ضمن الحملة الإعلانية للعمل.

يسرا بطلة الفيلم

تجسد يسرا في «الست لما» شخصية الإعلامية «دينا الكردي»، التي تخوض تجربة جديدة بإطلاق مبادرة إلكترونية تحمل اسم «فيتو»، بهدف مساندة النساء والتصدي لأشكال العنف والمشكلات التي يواجهنها داخل الأسرة.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب يسرا كل من ماجد المصري، ياسمين رئيس، درة، عمرو عبدالجليل، انتصار، دنيا سامي، رانيا منصور، محمد جمعة، محمود البزاوي، ومحمد أنور.

كما يضم العمل عدداً من ضيوف الشرف، بينهم كريم فهمي، كندة علوش، شيماء سيف، مصطفى أبو سريع، لميس الحديدي، هالة سرحان، إسلام جمال، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، أحمد صيام، حمدي الوزير.

الفيلم من تأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي، وإخراج خالد أبو غريب.