أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم (الأحد)، تعاقده مع الظهير الأيسر لوكاس دين قادماً من أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «يسرّ نادي باريس سان جيرمان أن يعلن عودة لوكاس دين، إذ وقع الدولي الفرنسي عقداً حتى 2029، وسيرتدي القميص رقم 12».

أرقام لوكاس في فترته الأولى

وكان لوكاس دين قد لعب في صفوف باريس سان جيرمان خلال الفترة من 2013 إلى 2016، وشارك في 44 مباراة وقدم خمس تمريرات حاسمة، وتُوج مع الفريق بثمانية ألقاب محلية.

ثالث صفقات سان جيرمان

وأصبح لوكاس دين ثالث صفقات باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد حارس المرمى أليساندرو لونغوني، ولاعب خط الوسط ماغنيس أكليوش.