وصل قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي إلى مدينة روساريو، في مقاطعة سانتا فيه الأرجنتينية، للانضمام إلى عائلته في توديع والده، خورخي ميسي.

وتوفي خورخي، الذي كان أيضاً وكيل أعمال ليونيل ميسي منذ أن كان عمره 14 عاماً، في مستشفى بمسقط رأسه روساريو، أمس (السبت)، عن عمر ناهز 68 عاماً بعد صراع مع المرض.

العائلة والأصدقاء يودعون خورخي

وبحسب تقارير صحفية، ستقام جنازة والد ميسي في مقبرة «إل برادو»، اليوم (الأحد)، وستقتصر مراسمها على العائلة وعدد قليل من الأصدقاء المقربين.

رسائل تعاطف من عالم كرة القدم

وتوالت رسائل التعاطف منذ أمس من عالم كرة القدم، بما في ذلك من الأندية التي لعب لها ميسي والاتحاد الإسباني لكرة القدم.

كما أصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قراراً بالوقوف دقيقة صمت قبل المباريات، وارتداء شارات سوداء على الذراعين خلال المباريات لجميع الفئات العمرية طوال الأسبوع.