أكد تقرير صحفي توصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى اتفاق مع نجم نادي برشلونة الإسباني فيران توريس، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان توريس قد قاد منتخب إسبانيا للتتويج بلقب كأس العالم 2026، بعدما أحرز هدف الفوز في المباراة النهائية أمام الأرجنتين الشهر الماضي.

اتفاق ومفاوضات مستمرة

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فقد توصل باريس سان جيرمان إلى اتفاق مع فيران توريس للانضمام إليه بعقد مدته أربع سنوات، ولم يتبقَّ سوى إتمام المفاوضات مع برشلونة، وهو ما تجري مناقشته حالياً.

الصفقة تقترب من الحسم

وأضافت أن باريس سان جيرمان وبرشلونة قريبان من التوصل إلى اتفاق، ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة، وتسعى جميع الأطراف إلى إتمامها قبل يوم الأربعاء، حتى لا يضطر فيران إلى الانضمام إلى تدريبات «البلوغرانا» مجدداً.

50 مليون يورو لبرشلونة

وتابعت أن باريس سان جيرمان سيدفع لبرشلونة مبلغاً يقارب 50 مليون يورو، فيما يجري حالياً التفاوض على القيمة النهائية للصفقة، إلى جانب الإضافات، وقد أبلغ وكلاء توريس إدارة برشلونة برغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوف النادي الباريسي.