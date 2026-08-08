أعلن نادي طرابزون سبور التركي، اليوم (السبت) تحقيق رقم قياسي في مبيعات التذاكر الموسمية للموسم الجديد (2026-2027)، بعد ثلاثة أيام فقط من التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح.

وكان طرابزون قد أعلن الخميس الماضي تعاقده مع محمد صلاح لمدة عامين في صفقة انتقال حر، عقب رحيله عن ليفربول الإنجليزي.

بيع 18 ألف تذكرة

وقال نادي طرابزون في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «بوصول مبيعات تذاكر الموسم 2026-2027 إلى 18,000 تذكرة، نكون قد حطمنا الرقم القياسي لأعلى مبيعات تذاكر موسمية في تاريخ نادينا».

طرابزون يستهدف رقماً جديداً

وأضاف البيان: «هذا الرقم القياسي هو ثمرة تخطيط دقيق، وحكمة جماعية، وصبر، وقلوب تؤمن بالهدف نفسه، لأن طرابزون سبور لم يكن يوماً نادياً يكتفي بما يصل إليه، وبينما نفخر بالرقم القياسي الذي حطمناه اليوم، نعلن في الوقت نفسه عن هدفنا الجديد؛ 25,000 تذكرة موسمية».

سابع تجربة في مسيرة صلاح

وأصبح طرابزون سابع تجربة في مسيرة محمد صلاح، بعد المقاولون العرب المصري، وبازل السويسري، وتشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا الإيطالي، وروما الإيطالي، وليفربول الإنجليزي.