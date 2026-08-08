يتصدر البرازيلي نيمار قائمة اللاعبين الأكثر تكلفة من حيث إجمالي رسوم الانتقالات التي دُفعت لأنديتهم طوال مسيرتهم، بإجمالي بلغ 400 مليون يورو، وفق بيانات «ترانسفير ماركت».



ويأتي البلجيكي روميلو لوكاكو في المركز الثاني بإجمالي 370 مليون يورو، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل ثالثًا بـ247 مليون يورو.



وضمت القائمة أيضًا السويدي ألكسندر إيزاك بإجمالي 246 مليون يورو، ثم الفرنسي عثمان ديمبيلي بـ233 مليون يورو.



وتعكس الأرقام حجم الإنفاق الكبير على هذه الأسماء خلال تنقلاتهم بين الأندية، مع تصدر نيمار القائمة بفارق واضح عن أقرب منافسيه.