كشف تقرير صحفي عن تحرك نادي توتنهام الإنجليزي للتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي عمر مرموش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

توتنهام يبدأ المفاوضات

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، لم يتمكن مرموش من فرض نفسه مع السيتي بالشكل المطلوب، ولا تمانع إدارة مانشستر سيتي رحيله، وقد بدأ توتنهام مفاوضاته للتعاقد معه.

مرموش يرحب بالانتقال

وأوضح التقرير أن عمر مرموش لا يمانع الانتقال إلى توتنهام هذا الصيف، للحصول على دور أكبر خلال الموسم الجديد.

عقد ممتد وقيمة سوقية مرتفعة

ويرتبط النجم المصري بعقد مع مانشستر سيتي حتى 30 يونيو 2029، فيما تُقدر قيمته السوقية بـ50 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

يُذكر أن عمر مرموش انضم إلى مانشستر سيتي في شتاء 2025، قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة بلغت قيمتها نحو 75 مليون يورو.