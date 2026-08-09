أكد جوسيب ماريا أوروبيتج، وكيل أعمال مدرب مانشستر سيتي السابق بيب غوارديولا، أن موكله رفض تدريب الأهلي خلفاً للألماني ماتياس يايسله.

وعقب مفاضلة ومفاوضات مع عدد من المرشحين، تعاقد الأهلي الأسبوع الماضي مع الهولندي مارينو بوسيتش لخلافة يايسله، الذي رحل لتدريب نيوكاسل الإنجليزي.

غوارديولا يؤجل العودة إلى التدريب

وقال أوروبيتج في تصريح خاص لـ«عكاظ»: «الأهلي فاوضنا لتولي غوارديولا تدريب الفريق، لكن بيب لا يريد العودة للتدريب خلال العام الجاري».

يذكر أن غوارديولا رفض عرضاً لتدريب منتخب إيطاليا، الشهر الماضي، قبل أن يستقر الاتحاد الإيطالي على عودة روبرتو مانشيني.

مسيرة أسطورية مع السيتي

ورحل غوارديولا عن مانشستر سيتي في مايو الماضي، بعد 10 مواسم على رأس القيادة الفنية لمانشستر سيتي، حقق خلالها 20 لقباً، وكان أبرز إنجازاته قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2023 للمرة الأولى في تاريخ النادي، إضافة إلى حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات.