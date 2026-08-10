نفى الفنان الكويتي طارق العلي ما تردد خلال الساعات الماضية حول اتخاذه قراراً باعتزال الفن نهائياً، بعد انتشار مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي أثار جدلاً واسعاً وفُهم من خلاله أنه يستعد لابتعاده عن المجال الفني.

حقيقة الاعتزال

وأوضح العلي في مقطع فيديو جديد أن تصريحاته السابقة لم تكن إعلاناً للاعتزال، مؤكداً أن حديثه جاء في سياق مختلف والمقصود بـ«الاعتزال» كان الكراسي التي لم تكن مريحة خلال بعض تجاربه السابقة وليس توقفه عن العمل الفني كما فسر البعض.

توضيح لحسم الجدل

وقال الفنان الكويتي في مقطع الفيديو كالتالي: «أنا ما أعلنت اعتزالي الفن، بل اعتزالي للكراسي اللي ما كانت مريحة والآن كراسي جديدة، ورح أستمر بعطائي معكم وقاعد معاكم ما رح أعتزل».

استمراره في الفن

وطمأن العلي جمهوره إلى استمراره في تقديم أعماله، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تحمل تطورا جديدا، موضحاً أنه سيواصل مشواره الفني وعطاءه لجمهوره، لينهي بذلك حالة الجدل التي أثيرت حول مستقبله الفني.

ويأتي هذا التصريح ليحسم الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية، عقب ظهور طارق العلي في مقطع فيديو فُسرت تصريحاته من خلاله على أنها إعلان عن اعتزاله الفن نهائياً وابتعاده عن الساحة الفنية، وسط تفاعل كبير من جمهوره.

أعمال منتظرة

وفي سياق آخر، يخوض طارق العلي تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم «مس آن»، الذي يستعد للطرح في دور العرض السينمائية، ويشهد أول تعاون يجمعه بالفنانة إلهام الفضالة على شاشة السينما.

ويأتي العمل من كتابة بشاير الدوسري وإخراج ناصر البلوشي، ليضيف تجربة مختلفة إلى مشوار طارق العلي، بالتزامن مع مواصلته تقديم أعماله المسرحية.