كشف الفنان المصري أشرف زكي تفاصيل تعرض زوجته الفنانة المصرية روجينا للظلم خلال مشاركتها في مسلسل «البرنس»، رغم النجاح الكبير الذي حققته الشخصية التي قدمتها في العمل.

ظلم مادي وأدبي

وأوضح زكي، في تصريحات تلفزيونية، أن روجينا لم تحصل على أجر يتناسب مع مشاركتها وأدائها، مشيراً إلى أن المقابل الذي تقاضته كان رمزياً ومحدودا نظير دورها، وهو ما اعتبره جانباً من الظلم المادي الذي تعرضت له.

ولفت نقيب المهن التمثيلية إلى أن الأمر امتد أيضاً إلى الجانب الأدبي، إذ ظهر اسم روجينا في تتر المسلسل بترتيب متأخر، ولم يكن متناسبا مع أهمية دورها والصدى الذي حققته الشخصية لدى الجمهور.

نجاح رغن الظلم

وأكد أشرف زكي أن هذه التفاصيل لم تمنع روجينا من تحقيق نجاح لافت في «البرنس»، بعدما استطاعت أن تترك بصمة واضحة في أحداث المسلسل وتحظى بتفاعل كبير من المشاهدين.

نجوم العمل

يشار إلى أن مسلسل «البرنس» عرض ضمن موسم دراما رمضان 2020، وشارك في بطولته محمد رمضان، أحمد زاهر، نور اللبنانية، نجلاء بدر، إدوارد، إلى جانب عدد من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

آخر أعمالها

وكانت روجينا خاضت البطولة المطلقة سابقًا في مسلسل «حد أقصى»، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، والعمل من إخراج ابنتها مايا أشرف زكي وتأليف هشام هلال، وشارك في بطولته محمد القس، خالد كمال، فدوى عابد، بسنت أبو باشا ومصطفى عماد وغيرهم.