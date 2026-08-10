شائعة «زفاف رونالدو» تخدع المئات.. عروسان يفاجئان حشود ماديرا

تحولت شائعة عن زفاف مرتقب للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وخطيبته جورجينا رودريغيز إلى مشهد طريف أمام كاتدرائية فونشال في جزيرة ماديرا، بعدما احتشد مئات الفضوليين، السبت (8 أغسطس)، مترقبين ظهور الثنائي، قبل أن يكتشفوا أن العروسين شخصان آخران تماماً.

وبدأت الحشود بالتوافد إلى محيط الكاتدرائية منذ ساعات الصباح، مدفوعة بتقارير إعلامية زعمت أن رونالدو اختار مسقط رأسه ماديرا لعقد قرانه على جورجينا، فيما عززت الإجراءات المنظمة للدخول إلى الكنيسة، بسبب إقامة مراسم دينية، الاعتقاد بأن «الزفاف المنتظر» يجري بالفعل في الداخل.

الحشود تنتظر رونالدو

ومع وصول العريس، دخل المتجمعون في حالة من الحماس، قبل أن يتجدد المشهد عند وصول العروس وسط عشرات عدسات الكاميرات والهواتف، إلا أن المفاجأة سرعان ما تكشفت؛ فلا العريس كان رونالدو ولا العروس جورجينا، بل كانا فابيو ونيكول، وهما من أبناء ماديرا المقيمين في فرنسا، واختارا موطنهما الأصلي للاحتفال بزواجهما.

وبذلك وجد العروسان نفسيهما، من دون تخطيط، في قلب اهتمام إعلامي وجماهيري استثنائي، بعدما تحولت مراسم زفافهما المحلية إلى حدث تابعه مئات الأشخاص الذين حضروا بحثاً عن رونالدو.

«نشعر وكأننا مشهورون»

ومن بين ضيوف العروسين، فرانسيسكو أبرو وديوغو أغريلا، اللذان كانا ينتظران وصول نيكول أمام الكاتدرائية وسط الحشود والكاميرات.

وقالا مازحين: «نشعر وكأننا أصبحنا مشهورين»، مستغربين اعتقاد المئات أن رونالدو يمكن أن يقيم حفل زفافه دون ترتيبات أمنية، ومؤكدين أن المشهد، رغم غياب النجم البرتغالي، «سيبقى بالتأكيد في التاريخ».

«ذا صن» تشعل الشائعة

وكانت الشائعة قد اكتسبت زخماً بعدما نشرت صحيفة «ذا صن» البريطانية معلومات تزعم أن رونالدو وجورجينا سيتزوجان بعد ظهر السبت في ماديرا، ولم تكتفِ بذلك، بل تحدثت عن موعد ومكان للمراسم واحتفال في فندق «سافوي بالاس»، إضافة إلى قائمة مزعومة للمدعوين.

إلا أن صحيفة «جورنال دي نوتيسياس» البرتغالية أكدت أن مراسم زفاف رونالدو وجورجينا لم تكن مقررة من الأساس، لتنتهي ساعات من الترقب أمام الكاتدرائية بكشف حقيقة الشائعة.

رونالدو يرد بالضحك

ولم تمر الضجة من دون تفاعل عائلة النجم البرتغالي، إذ انتقدت شقيقته إلما أفيرو الأخبار المتداولة، متسائلة عن سبب اعتقاد البعض بأن شقيقها سيتزوج رغم أنه لم يعلن شيئاً من هذا القبيل.

أما رونالدو، فاختار الرد بطريقته الخاصة، إذ علّق برموز ضاحكة على منشور لصحيفة «جورنال دا ماديرا» تناول تجمع المئات أمام الكاتدرائية.