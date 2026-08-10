اعترضت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية «نوراد» طائرتين اخترقتا قيود الطيران المؤقتة تزامناً مع وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ناديه للغولف بمدينة بيدمينستر بولاية نيوجيرزي.

وأوضحت «نوراد» في بيان لها أن مقاتلات حربية من طراز «إف-16» سارعت إلى مواكبة الطائرتين وإخراجهما بأمان تام خارج النطاق الجوي المحظور، في وقت لم تُصدر إدارة الطيران الاتحادية توضيحاً فورياً عما إذا كان الخرق ناتجاً عن خطأ بشري، بينما دعت عموم الطيارين إلى الالتزام بالتحديثات والقيود المفروضة على الأجواء. ويأتي هذا الحادث وسط صمت تام من البيت الأبيض، وقبل ساعات قليلة من عودة ترمب جواً إلى العاصمة واشنطن.