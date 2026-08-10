اختير رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد يحيى آل صايل، رئيساً مشاركاً للجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية (UN-GGIM)، وذلك خلال أعمال اجتماعها السادس عشر المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وأعرب آل صايل، عن اعتزازه بثقة الدول الأعضاء، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة العمل مع أمانة اللجنة ومكتبها لتعزيز التعاون الدولي، ودعم الدول الأعضاء في تطوير منظوماتها الجيومكانية الوطنية، وبناء القدرات وتبادل الخبرات.

ويرأس آل صايل، كذلك، اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية، التي تتولى المملكة رئاستها وأمانتها العامة، ممثلةً بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

وتُعد لجنة خبراء الأمم المتحدة منصة دولية لتنسيق جهود الدول في مجال المعلومات الجيومكانية، ووضع الأطر والتوجهات المشتركة، بما يسهم في توظيفها في مجالات التنمية وصناعة القرار.